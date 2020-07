Fernandes neemt United wéér bij de hand en komt in rijtje met Cantona en Van Persie

Ook Greenwood imponeertManchester United dendert door in de Premier League. De ploeg van coach Ole Gunnar Solskjaer boekte op Old Trafford een 5-2 zege op AFC Bournemouth

Op 22 januari verloor Manchester United in eigen huis met 0-2 van Burnley. Het seizoen van The Red Devils leek als een nachtkaars uit te gaan, maar inmiddels is deelname aan de Champions League volgend seizoen weer realistischer dan ooit. Na 22 januari verloor United namelijk geen enkele wedstrijd meer en ook na de coronabreak verloren Solskjaer en consorten nog niet. Vooral het spel van Manchester United is van een niveau dat ze op Old Trafford gewend zijn uit de tijden van Sir Alex Ferguson.

Lees ook Hoe verlosser Bruno Fernandes United reanimeert en terugbrengt naar de top Lees meer

Fernandes

Die uitstekende vorm is mede te danken aan de Portugees Bruno Fernandes, die ook tegen het AFC Bournemouth van Nathan Aké en Arnaut Danjuma Groeneveld (die tweede startte op de bank) weer van grote waarde was. Bournemouth kwam na een kwartier nog wel op voorsprong via Junior Stanislas, die Harry Maguire door de benen speelde en David de Gea in de korte hoek verschalkte, maar die goal gaf United juist extra motivatie. Met twee assists zorgde Fernandes ervoor dat United 'gewoon’ met een 3-1 voorsprong de rust in ging.



Na 29 minuten legde hij de bal knap breed op Mason Greenwood, die de 1-1 snoeihard tegen de touwen knalde. Vervolgens benutte Marcus Rashford een strafschop na een handsbal bij Bournemouth en op slag van rust kreeg Fernandes zijn tweede assist op zijn naam na een wereldgoal van Anthony Martial. De Fransman krulde de bal weergaloos in de kruising. Door zijn assists kwam Fernandes in een prachtig rijtje met Eric Cantona en Robin van Persie, die net als de Portugees ook minstens tien keer betrokken waren bij een United-goal in hun eerste negen wedstrijden.

Spanning

Na rust leek het nog even spannend te worden op Old Trafford. Nemanja Matic speelde Eric Bailly aan met een hopeloze bal, waarna de VAR oordeelde dat Bailly hands had gemaakt. Joshua King benutte de penalty die daarvoor werd gegeven (3-2) en het was vervolgens invaller Danjuma die de 3-3 dacht te maken. De Oranje-international schoot eerst nog op de paal, maar scoorde niet veel later alsnog. Die goal werd echter afgekeurd wegens buitenspel.

Volledig scherm Mason Greenwood viert zijn goal. © AFP

Toen Greenwood, die net als Fernandes een geweldige wedstrijd speelde, op prachtige wijze de 4-2 in de kruising schoot, was het verzet van Aké, Danjuma en hun ploeggenoten gebroken. Zeker toen na 59 minuten Fernandes zelf ook nog een vrije trap tegen de touwen schoot. De Portugese spelmaker bepaalde daarmee de eindstand op 5-2.

Door die zege staat Manchester United plotseling op de vierde plaats in de Premier League met één punt meer dan Chelsea. Chelsea speelt nog wel zaterdagavond de thuiswedstrijd tegen Watford (21.00 uur). De eerste vier ploegen in de Premier League gaan naar de Champions League. Het is ook nog mogelijk dat de nummer vijf van de Premier League naar de Champions League gaat. Dat is ervan afhankelijk of de Europese straf van Manchester City blijft staan of niet. Voor Bournemouth blijven de degradatiezorgen. De ploeg van Aké en Danjuma blijft negentiende staan met één punt minder dan de veilige zeventiende plaats, die in handen is van Watford.

Volledig scherm Bruno Fernandes ramt een vrije trap prachtig binnen. © REUTERS

Leicester City

Leicester City won maar één van de laatste acht Premier League-wedstrijden, maar thuis tegen Crystal Palace mochten er eindelijk weer drie punten bijgeschreven worden. Kort na rust maakte Kelechi Iheanacho de 1-0 voor The Foxes, waarna Jamie Vardy met de 2-0 voor een prachtige mijlpaal voor zichzelf zorgde. De Engelsman maakte zijn honderdste goal van het seizoen en werd daarmee de tweede speler die deze mijlpaal bereikte nadat hij pas ná zijn 27ste verjaardag debuteerde in de hoogste Engelse competitie.



Het was bovendien Vardy's twintigste van het Premier League-seizoen en daarmee is het de derde keer dat Vardy minstens twintig goals maakt in een seizoen. Hij schaarde zich daarmee in een rijtje met Alan Shearer (7), Sergio Agüero (6), Thierry Henry (5), Ruud van Nistelrooy (4), Harry Kane (4) en Les Ferdinand (3), die dat ook allemaal minstens drie keer presteerde.



Vardy deed er in de blessuretijd nog een schepje bovenop door ook de 3-0 te maken. Hij bepaalde daarmee de eindstand. Leicester City blijft zodoende op een derde plek staan met drie punten meer dan Manchester United en vier punten meer dan Chelsea.

Volledig scherm Jamie Vardy viert zijn goal. © AFP