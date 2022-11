Feyenoord-icoon József Kiprich (59) in het ziekenhuis na harde val van trap

,,Ik gleed thuis uit op de trap en kwam hard ten val. Daarbij heb ik een breuk in mijn dijbeen en linkerelleboog opgelopen", aldus oud-spits Kiprich in Hongaarse media . ,,Ik ben op hetzelfde moment twee keer geopereerd. Ze hebben mijn hand verzorgd en schroeven in mijn heup gezet. Over een paar dagen word ik naar een revalidatiecentrum gebracht. Daar zal moeten blijken of ik nog dit jaar naar huis kan, of dat dit pas in 2023 mogelijk is.”

Kiprich kwam in 1989 naar Feyenoord en groeide in de Kuip uit tot een echte publiekslieveling. De ‘Tovenaar van Tatabánya’ speelde 167 duels voor de Rotterdammers, was daarin 64 keer trefzeker en vierde één kampioenschap. In 1995 verkaste hij naar Cyprus, om drie jaar later nog voor één seizoen terug te keren in Nederland bij FC Den Bosch. Na zijn carrière ging Kiprich aan de slag als trainer. In die rol was hij vooral in zijn thuisland Hongarije actief.