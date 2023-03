Feyenoord-opponent AS Roma met man minder onderuit in derby tegen Lazio

AS Roma, tegenstander van Feyenoord in de kwartfinales van de Europa League , heeft de derby bij stadgenoot Lazio verloren. In Stadio Olimpico eindigde de Derby della Capitale in 1-0. AS Roma, waar Georginio Wijnaldum een basisplaats had en Rick Karsdorp geblesseerd ontbrak, speelde ruim een uur met een man minder.

Lazio staat tweede in de Serie A, met 52 punten na 27 duels. Koploper Napoli (71 uit 27) is ver uit zicht. AS Roma is de nummer vijf van de ranglijst, met 47 punten na 27 speelrondes.

Roger Ibañez kreeg al in de achtste minuut een gele kaart, maar na iets meer dan een halfuur liep de Braziliaanse verdediger tegen zijn tweede geel - en dus rood - aan. Wijnaldum en co hielden in ondertal lang stand, maar na een uur scoorde Mattia Zaccagni namens de thuisploeg op aangeven van Felipe Anderson. Wijnaldum werd na 66 minuten gewisseld. Vlak daarna werd een doelpunt van AS Roma-speler Nicolò Casale afgekeurd door de VAR wegens buitenspel.



Feyenoord speelt donderdag 13 april thuis tegen AS Roma in de kwartfinales van de Europa League. De return is een week later in Rome. De Rotterdammers namen het in de groepsfase twee keer op tegen Lazio: uit werd ruim verloren (4-2), thuis won de ploeg van trainer Arne Slot met 1-0. Vorig seizoen verloor Feyenoord in de finale van de Conference League van AS Roma (0-1).

Ruime zege koploper Napoli

Napoli heeft zich in de uitwedstrijd bij Torino weer gepresenteerd als een toekomstig Italiaans landskampioen. Mede dankzij twee doelpunten van topschutter Victor Osimhen won de ploeg van coach Luciano Spalletti met 0-4. Met nog elf duels te gaan, lijkt Napoli nog amper te achterhalen voor de achtervolgers Internazionale en Lazio.



Osimhen opende in de negende minuut de score met alweer zijn twintigste treffer van het seizoen. Daar bleef het niet bij, want in de 51ste minuut volgde nummer 21 waarmee Napoli op een 3-0-voorsprong kwam en het duel was beslist. Voor rust had Khvicha Kvaratskhelia vanaf elf meter al voor de 2-0 gezorgd, nadat een overtreding van Karol Linetty op de Georgiër tot een strafschop had geleid. Invaller Tanguy N’Dombele maakte er na ruim een uur koud in het veld 4-0 van tegen de ploeg waar verdediger Perr Schuurs zoals gebruikelijk een basisplaats had.

