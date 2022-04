Feyenoord-opponent Olympique Marseille wint pas na inbrengen Payet en Gerson

Meerdere spelers, onder wie Dimitri Payet, kregen rust van Olympique Marseille-coach Jorge Sampaoli. Donderdag wacht in de Kuip namelijk de eerste wedstrijd in de halve finale van de Conference League. In de competitie staat de Franse club bovendien redelijk stevig op de tweede plek. Paris Saint-Germain is al kampioen en de voorsprong op nummer drie Stade Rennais was voor aanvang drie punten.

Azor Matusiwa (voormalig speler van onder meer FC Groningen) en Mitchell van Bergen (voormalig speler van onder meer SC Heerenveen) hoopten met Stade de Reims te profiteren van de spaarstand bij Olympique Marseille. Dat lukte niet.

Volledig scherm Dimitri Payet was toch nodig bij Olympique Marseille. © AFP

Na een 0-0 stand bij rust werden in de tweede helft alsnog alle kanonnen van stal gehaald bij Olympique Marseille. Payet en Gerson vielen direct na rust in, waarna ook nog Pol Lirola en Duje Caleta-Car invielen. Het resulteerde uiteindelijk in een 0-1 zege voor de aanstaande Feyenoord-opponent. Op aangeven van Payet maakte Gerson de enige goal van de wedstrijd.

De eerste halve finale van de Conference League is donderdag om 21.00 uur. Dan spelen de clubs tegen elkaar in Rotterdam. Op 5 mei is de return in Frankrijk. De andere halve finale gaat tussen Leicester City en AS Roma.