Feyenoord verloor nog nooit een Europese finale, maar tegenstander José Mourinho ook niet...

Feyenoord kan voor de finale van de Conference League hoop putten uit het feit dat het nog nooit een Europese eindstrijd verloor. Probleem voor de Rotterdammers is alleen dat de coach van tegenstander AS Roma hetzelfde kan zeggen.

José Mourinho (59) stond al vier keer eerder in zijn loopbaan in een finale van een Europees toernooi. Hij won ze allemaal. In 2003 veroverde hij met Porto de UEFA Cup ten koste van Celtic (3-2 na verlenging), een jaar later won hij - eveneens als coach van Porto - de Champions League-finale van AS Monaco (3-0).

Beide bekers mocht hij daarna nog een keer omhoog houden. In 2010 won hij opnieuw de Champions League. Dit keer als trainer van Internazionale na een finale tegen het Bayern München van zijn leermeester Louis van Gaal. En in 2017, met Manchester United, versloeg hij Ajax in de eindstrijd van de Europa League: 2-0.

Volledig scherm Prijzenpakker José Mourinho na de gewonnen UEFA Cup-finale tegen Ajax. © AFP

Feyenoord is eveneens ongeslagen in finales. De Rotterdammers wonnen in 1970 als eerste Nederlandse club de Europa Cup I (de voorloper van de Champions League). Net als Mourinho pakte Feyenoord zijn eerste internationale trofee tegen Celtic, dat met 2-1 werd geklopt. Ook de UEFA Cup-finale van 1974 tegen Tottenham Hotspur (2-2 en 2-0) werd gewonnen, weer als eerste club in Nederland. Hetzelfde toernooi won Feyenoord in 2002 door Borussia Dortmund in de eigen Kuip met 3-2 te verslaan.

Maar Feyenoord of Mourinho raakt zijn ongeslagen status in Tirana kwijt. De Portugees kan morgen in de Conference League-finale op gelijke hoogte komen met Giovanni Trapattoni, de enige coach die vijf keer een Europese beker won. Mourinho is al wel de eerste trainer die met vier verschillende clubs de finale heeft gehaald van een Europa Cup-toernooi.

Wat de historie ons verder leert? Mourinho heeft een uitstekend track record tegen Nederlandse ploegen. Van de 11 duels won hij er 9 en speelde hij er eentje gelijk. En die ene nederlaag? Die leed hij tegen Feyenoord. In het seizoen 2016-2017 ging hij in de poulefase van de Europa League met Manchester United onderuit in de Kuip door een goal van Tonny Vilhena: 1-0.

Volledig scherm Tonny Vilhena juicht na zijn winnende goals tegen het Manchester United van Mourinho. © ANP