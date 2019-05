FIFA deelt forse boetes uit aan Anderlecht en Belgische bond

Video De Roon na verloren bekerfina­le: ‘Dagje treuren en dan vol voor Champions League’

3:45 Marten de Roon was gisteravond in de 25ste minuut twee keer dicht bij een goal in de Italiaanse bekerfinale, maar verloor in Stadio Olimpico in Rome uiteindelijk met 2-0 van Lazio. Zo blijft de Coppa Italia in 1963 voorlopig nog altijd de enige prijs in de clubhistorie van Atalanta Bergamo. ,,Finales zijn alleen mooi als je ze wint, dat heb ik nu zelf ook ervaren. We mogen nu even een dagje treuren en gaan daarna weer vol voor plaatsing voor de Champions League,” zegt De Roon.