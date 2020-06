FIFA hoopt op ‘gezond verstand’ in veroordeling steunuitingen Floyd

Gisteren kwam nog naar buiten dat de Duitse voetbalbond weliswaar begrip toonde voor de uitingen in het afgelopen Bundesliga-weekend, maar dat sancties ook nog niet waren uitgesloten. ,,We moeten nog vaststellen of een wedstrijd en een voetbalveld de juiste plaats zijn voor deze acties”, liet vicevoorzitter Rainer Koch van de DFB toen weten. ,,Internationaal geldt, dat voetbalwedstrijden vrij moeten blijven van politieke uitingen of andere teksten van welke aard dan ook. Het valt echter nog te bezien of er bij ons in deze gevallen straffen zullen komen.”



De nieuwe uitspraken van de FIFA lijken die twijfels te beantwoorden. ,,De FIFA begrijpt de extreme gevoeligheid en de zorgen die door veel spelers geuit worden volledig na de tragische omstandigheden in de zaak van George Floyd”, liet de bond weten aan persbureau AP. ,,De naleving van de spelregels ligt bij de organisatie van de competities zelf. Zij moeten hun gezond verstand gebruiken en de situatie in context plaatsen en daarbij de huidige ontwikkelingen in het achterhoofd houden.”