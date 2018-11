FIFA krijgt slechts fractie van miljoenenclaim

Premier Lea­gue-clubs wijzen voorstel FA af voor inkrimping buitenland­se spelers

19:59 De Engelse voetbalbond FA wil vanwege de Brexit een maximum van 13 buitenlandse spelers in de 25-koppige selecties van de Premier League-clubs. Maar de Premier League is daar faliekant tegen. Dat meldt de Britse krant The Times.