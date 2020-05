FIFA schorst voetbalbaas Haïti wegens claims over misbruik jonge voetbalsters

Einde seizoen voor Womens Super League in Engeland

25 mei De Engelse voetbalbond heeft per direct een punt gezet achter de Womens Super League in Engeland. Dat betekent dat het seizoen er voor onder anderen Vivianne Miedema (Arsenal), Jackie Groenen (Manchester United) en Danique Kerkdijk (Brighton & Hove Albion) op zit. Ook de Women’s Championship is stilgelegd. Er is nog geen besluit genomen over de titels en eventuele promotie en degradatie.