FIFA-topman Valcke ontkent ontvangen steekpenningen

‘Monaco moet Lemar en Fabinho wel verkopen’

12 oktober Afgelopen zomer was er vanuit de Premier League veel belangstelling voor Thomas Lemar en Fabinho. AS Monaco wist het duo toch te behouden. Volgende zomer zullen Lemar en Fabinho niet opnieuw in Monaco gehouden kunnen worden. Dat verwacht vice-voorzitter Vadim Vasilyev.