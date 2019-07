FIFA verscherpt straffen voor racisme

Supporters die zich racistisch of discriminerend uitlaten tijdens wedstrijden, duperen hun club nog meer dan ze al deden.



De FIFA legt meteen een boete op van minstens 20.000 Zwitserse franken. Dat geldt dan bij een eerste vergrijp. Is er sprake van een herhaling, dan grijpt de FIFA harder in en volgen er sancties als puntenaftrek, nog hogere boetes, spelen zonder publiek en in het uiterste geval uitsluiting van een competitie of degradatie.

De nieuwe Disciplinaire Code is vanaf 15 juli van kracht.