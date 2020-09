FIFA: Vrouwenvoetbal nog steviger verankeren in samenleving

De FIFA komt onder meer met programma's voor het opzetten en ontwikkelen van vrouwencompetities en voor de opleiding en begeleiding van coaches. Daarbij wordt per bond gekeken naar het huidige niveau van het vrouwenvoetbal in het betreffende land.

,,Het hoogwaardige WK voor vrouwen in 2019 in Frankrijk trok meer dan een een miljard tv-kijkers en heeft de ongelooflijke ontwikkeling van het vrouwenvoetbal op indrukwekkende wijze gestimuleerd", zei Sarai Bareman, de FIFA-directeur voor de vrouwensector. ,,Nu willen we vrouwenvoetbal nog steviger verankeren in de samenleving. Door samen te werken met de aangesloten lidstaten willen we vrouwenvoetbal voor iedereen toegankelijk maken."