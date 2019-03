Fikse boete voor Everton-coach Silva na wangedrag tegen arbitrage

Bondscoach Löw heeft vizier al op Oranje

14:52 Voor bondscoach Joachim Löw van Duitsland staat het oefenduel met Servië van woensdag helemaal in het teken van de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Nederland van aanstaande zondag. ,,Alles is gericht op de wedstrijd tegen Nederland. Deze hele week staat in het teken daarvan”, zei Löw. Het duel tussen Nederland en Duitsland wordt zondag in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam gespeeld.