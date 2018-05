Fikse boete voor Falcao na belastingontduiking

In afwachting van de uitspraak had El Tigre in juli van het vorig jaar al 8,2 miljoen euro overgemaakt aan de Spaanse fiscus. De stervoetballer zal dus nog bijna een miljoen euro op tafel moeten leggen om het verschuldigde bedrag van 9,058 miljoen euro volledig af te lossen.



Falcao speelde tussen 2011 tot 2013 bij Atlético Madrid. In die periode zou hij zich schuldig hebben gemaakt aan het oprichten van een netwerk aan schermvennootschappen in het buitenland, waaronder de Britse Maagdeneilanden en Ierland. Hij hield zo inkomsten uit portretrechten achter voor de fiscus.



Falcao, die 'gewoon' is geselecteerd voor het WK in Rusland, is niet de eerste profvoetballer die zich voor de rechtbank moest verantwoorden voor belastingontduiking. Zo stortte Cristiano Ronaldo vorig jaar nog 14 miljoen euro op de rekening van de fiscus. Lionel Messi werd op zijn beurt in 2016 veroordeeld voor fiscale fraude. Hij moest twee miljoen euro ophoesten en kreeg 21 maanden gevangenisstraf, die omgezet werd in een bijkomende boete van 252.000 euro.