Finale Copa Libertadores verplaatst van Chili naar Peru

Video Veltman en Blind voelen zich genaaid: ‘Het is echt een schande’

5 november Dusan Tadic is totaal niet te spreken over arbiter Gianluca Rocchi, die Ajax twee rode kaarten gaf in het duel met Chelsea. ,,We moeten boos zijn. Het is echt verschrikkelijk dat iemand zo onze wedstrijd heeft verknald", zegt de aanvoerder van Ajax.