Finalespanning stijgt voor Rangers en Giovanni van Bronckhorst: ‘Dit is een enorme kans voor ons’

Rangers FC behaalde tot dusverre één Europese prijs, dat was in 1972 toen de club de toenmalige Europa Cup II won. Eintracht Frankfurt was ook één keer succesvol in Europa, met de winst van de UEFA Cup in 1980. Van Bronckhorst: ,,De sfeer in de groep is goed bij ons. We kijken allemaal erg uit naar deze wedstrijd. Deze trofee willen we winnen. Ik ben dan ook erg trots dat ik de manager van deze groep mag zijn en dit is een enorme kans voor ons.”