‘Finland – Nederland op EK? Dat zou prachtig zijn’

Door Lars Omloo

Nee hoor, Joonas Kolkka is niet jaloers. Zo zit-ie ook niet in elkaar. Integendeel, hij is gewoon heel blij nu het vrijwel zeker is dat Finland ‘eindelijk’ naar een groot toernooi gaat, iets dat de voormalig vleugelaanvaller zelf nooit gelukt is. ,,Natuurlijk had ik heel graag zelf op een EK of WK willen spelen, dat is toch de droom van elke voetballer. Maar het is zoals het is. Ik gun het de jongens van nu heel erg. Ik zou het geweldig vinden als ze het halen.’’

Kolkka (45 inmiddels) speelde tussen 1994 en 2010 98 interlands (11 doelpunten) voor Finland. Slechts vier landgenoten kwamen vaker in actie voor de nationale ploeg. De oud-speler van PSV, Feyenoord, ADO Den Haag, Willem II en NAC maakte deel uit van een sterke generatie Finse voetballers, met onder anderen recordinternational en ex-Ajacied Jari Litmanen. Maar ook deze lichting greep steeds naast het eindtoernooi, geheel volgens de Finse traditie. Kolkka: ,,We waren er een paar keer redelijk dichtbij, maar het ging toch telkens mis. Daarom moeten we nu ook niet te vroeg juichen, hoe goed we er ook voor staan. Eerst nog die laatste punten binnenhalen.’’

Na de zege van dinsdag tegen Armenië (3-0) heeft Finland aan een thuiszege op het zwakke Liechtenstein op 15 november genoeg voor kwalificatie voor het EK van volgend jaar. Mocht dat niet lukken, is er drie later een herkansing tegen Griekenland (uit). Kolkka probeert het succes van de ploeg te verklaren: ,,Zoals bij alle Scandinavische ploegen zijn een uitstekende mentaliteit en discipline de basis. Er wordt geknokt, er is teamspirit. Maar er is ook meer voetballend vermogen in de ploeg gekomen. De jeugdopleidingen in Finland worden steeds beter. Er zit een aantal spelers in de selectie uit grotere Europese competities. Het zou goed zijn als er meer spelers bij mooie clubs terechtkomen. Dan kunnen we verder doorgroeien. Het EK kan daaraan bijdragen. IJshockey is dé sport in Finland, maar als we naar het EK gaan, krijgt het voetbal een enorme boost.’’

Volledig scherm Joonas Kolkka in 2006 als speler van Feyenoord. © Cor Vos

Voor Kolkka is het lastig om de huidige generatie te vergelijken met de zijne. ,,Of ze beter zijn, is moeilijk te zeggen. We hebben nu in elk geval een prima groep die het verdient om naar het EK te gaan. Maar het moet ook beetje meezitten, bijvoorbeeld met de loting. In deze poule laten Bosnië-Herzegovina en Griekenland wel heel erg veel steken vallen. Het is knap als een klein voetballand als Finland daarvan kan profiteren.’’

Kolkka woont nog altijd in Nederland. Hij is in dienst bij PSV als jeugdtrainer, waarbij hij individueel werkt met aanvallers. Mocht Finland zich definitief plaatsen voor het EK, dan ziet Kolkka een duel met Nederland wel zitten. ,,Dat zou prachtig zijn. Maar ook een loting tegen andere toplanden zou heel mooi zijn. Het wordt sowieso genieten. Nee, je kan van Finland niet verwachten dat wel even ze de volgende ronde halen. Aan de andere kant: een stunt kan je nooit uitsluiten.’’