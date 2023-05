Fiorentina sloopt sprookje FC Basel na doelpunt in slotseconde en bereikt finale Conference League

Fiorentina heeft op dramatische wijze de finale van de Conference League bereikt. In de 129ste minuut viel het beslissende doelpunt. Zo valt het sprookje voor FC Basel op horrorachtige wijze in duigen. Het eerste duel in Italië was in 2-1 voor de Zwitsers geëindigd. In de finale is West Ham United de tegenstander van Fiorentina.