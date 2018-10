Firmino was bang aan één oog blind te worden

Robert Firmino vreesde na het incident met Spurs-verdediger Jan Vertonghen voor zijn loopbaan. De Braziliaanse Liverpool-aanvaller kreeg een vinger van de Belg in zijn oog. ,,Ik was bang dat ik aan dat oog blind zou raken. Godzijdank is dat niet gebeurd en ging het elke dag beter'', aldus Firmino tegen Sky Sports.