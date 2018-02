Fitte Robben wil nog 'een jaar of twee' door op topniveau

Hij maakt zich niet druk over zijn toekomst bij Bayern München. ,,Ik heb zo'n open en eerlijke communicatie met alle verantwoordelijken hier. Ik heb geen reden om mij zorgen te maken. De club heeft een plan. Aan de hand daarvan moeten de club en ik beslissen of en hoe het samen verder gaat.'' Voorzitter Uli Hoeness liet eerder weten dat de club in april of mei een beslissing neemt over het aanblijven van Robben.