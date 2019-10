Flamengo met wervelend voetbal naar finale Copa Libertadores

Zege op GrêmioDe Braziliaanse club Flamengo heeft zich voor het eerst sinds 1981 geplaatst voor de finale van de Copa Libertadores. In Rio de Janeiro was Flamengo in het tweede duel van de halve finale duidelijk te sterk voor Grêmio: 5-0.

De eerste wedstrijd in Porto Alegre was in 1-1 geëindigd. Vooral in de tweede helft was Flamengo op schot. Alle doelpunten vielen tussen de 42ste en 71ste minuut. De Braziliaanse spits Gabriel ‘Gabigol’ Barbosa, die door Internazionale wordt uitgeleend aan Flamengo, nam twee goals voor zijn rekening. Bruno Henrique, de Spaanse verdediger Pablo Marí (ex-NAC) en Rodrigo Caio waren ook trefzeker in Maracanã. Diego Alves (ex-Valencia) en Filipe Luís (ex-Atlético Madrid) zijn andere bekende namen bij de club uit Rio de Janeiro.

Flamengo, tevens koploper in de Braziliaanse competitie, heeft over alle competities al achttien duels op een rij niet verloren. De 65-jarige Portugees Jorge Jesus, in het verleden jarenlang werkzaam bij Benfica en Sporting, is sinds juni de coach van Flamengo. Hij weet vermakelijk spel al maanden te koppelen aan goede prestaties.

In de finale van het belangrijkste clubtoernooi van Zuid-Amerika neemt Flamengo het op zaterdag 23 november op tegen de Argentijnse topclub River Plate, dat rivaal Boca Juniors over twee duels klopte. Thuis werd het 2-0 en de uitwedstrijd ging gisteren met 1-0 verloren.

De finale wordt volgende maand gespeeld in Santiago, de hoofdstad van Chili. Het is voor het eerst dat de finale van de Copa Libertadores over één duel op neutraal terrein wordt gespeeld. Hiervoor speelden beide teams een thuiswedstrijd in een finale over twee duels.

