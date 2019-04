Flater De Gea kost ManUnited zege op Chelsea

Beide ploegen zijn met Arsenal in een felle strijd verwikkeld om de vierde plaats en daarmee dat felbegeerde Champions League-ticket. The Gunners gingen eerder vandaag in eigen huis hard onderuit tegen Leicester City (0-3). Voor zowel Chelsea als Manchester United bood het een uitgelezen kans; bij een zege zou het immers twee vliegen in één klap slaan. Vooral het dolende United kon wel een opsteker gebruiken.

Kritiek

The Mancunians verkeren niet voor het eerst dit seizoen in een vormcrisis. Van de laatste tien duels gingen er liefst zeven verloren. De zeperd van vorige weekeinde bij Everton was ronduit gênant (4-0), maar de wijze waarop rivaal Manchester City midweeks United bij vlagen declasseerde was minstens zo pijnlijk (0-2). Die nederlagen waren dan ook aanleiding voor flinke kritiek. Onder anderen oud-speler Roy Keane haalde hard uit naar bijvoorbeeld Paul Pogba die volgens de Ier ‘het grote probleem’ is. Gezien de vele wijzigingen in zijn basisopstelling, was ook coach Ole Gunnar Solskjaer niet te spreken over de prestaties van zijn ploeg.



Met opnieuw vijf andere spelers aan de aftrap ten opzichte van het vorige duel, was van een statische en onzeker Manchester United weinig te merken. De ploeg speelde in een hoog tempo, was agressief en oogde scherp. Al na 11 minuten kwam het verdiend op voorsprong door een treffer van Juan Mata. De Spanjaard kreeg de bal voor z'n voeten na een goede actie van linksback Luke Shaw.