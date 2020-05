Flick verwacht Boateng op tijd fit voor topper tegen Dortmund

Dertien jaar na CL-titel AC Milan, de teloorgang van een van de machtigste voetbalbol­wer­ken ter wereld

23 mei Binnen dertien jaar uitgroeien van de beste club ter wereld tot een ineengestorte subtopper in Italië: AC Milan is het levende bewijs dat het mogelijk is. Vandaag in 2007 veroverde I Rossoneri de Champions League ten koste van Liverpool (2-1). Sindsdien is het kaartenhuis van een van de beste clubs ter wereld genadeloos ingestort.