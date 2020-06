Fotoserie | Fans vieren feest in Liverpool

Dankzij de misstap van Manchester City bij Chelsea is Liverpool gisteravond voor de eerste keer in 30 jaar, en voor de eerste keer in de Premier League kampioen geworden. Het leidde tot een groot feest in de stad in Noord-Engeland waar veel supporters zich bij het stadion verzamelden.

Tot in de late uurtjes was er overal vuurwerk en gezang te horen, met name het beroemde clublied ‘You’ll never Walk Alone’. Ze overtraden hiermee het samenscholingsverbod, dat nog steeds van kracht is in Engeland vanwege de de corona-epidemie.

Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus zijn fans bij voetbalwedstrijden voorlopig niet welkom. Een huldiging zit er voor de supporters van Liverpool voorlopig ook nog niet in. De politie was dan ook niet zo blij met de massale vreugde-uitingen bij het stadion en in de stad, want samenscholingen zijn nog steeds verboden in Engeland en mensen moeten afstand houden.

,,Helaas hield niet iedereen zich aan de geldende regels. Hoewel de overgrote meerderheid van de vieringen goedaardig was, koos een groot aantal mensen ervoor om zich buiten het stadion te verzamelen”, verklaarde politiechef Rob Carden. ,,In de komende dagen dringen we er bij supporters op aan om het juiste te doen en veilig te vieren met leden van je huishouden en in je sociale omgeving. Door dit te doen, houd je jezelf, je familie, vrienden en buren veilig, want we weten allemaal dat de Merseyside onevenredig zwaar getroffen is door de coronapandemie.”

Volledig scherm Ook in Londen werd er feest gevierd. Hier bij de bus van Manchester City die wegrijdt bij het stadion van Chelsea © Getty Images

