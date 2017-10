Fraaie goal Lens helpt Besiktas niet aan overwinning

Besiktas, waar naast Lens ook Ryan Babel in de basis stond, was in de 13de minuut op voorsprong gekomen via Anderson Talisca. Namens Trabzonspor maakte Olcay Sahan niet veel later gelijk. In de tweede helft leek de thuisploeg via een streep van Lens de overwinning binnen te hengelen, maar tien minuten voor tijd tekende Hugo Rodallega voor de gelijkmaker.