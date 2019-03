Fraaie treffer Lozano bezorgt nieuwe bondscoach gewenst debuut

PSV-aanvaller Hirving Lozano bracht in de 65ste minuut op fraaie wijze de derde treffer van Mexico op zijn naam. Hij werd een kwartier later gewisseld.



De andere doelpunten van Mexico kwamen op naam van Raul Jiménez en Héctor Moreno (ex-PSV). Voor Chili kwam Nicolás Castillo tot scoren.



Martino veroverde vorig seizoen met Atlanta United de Amerikaanse titel in de Major League Soccer. Hij werd in januari benoemd tot bondscoach van Mexico. Frank de Boer volgde de 56-jarige Zuid-Amerikaan op als trainer van Atlanta United.