Franca Overtoom debuteert als grensrechter tijdens EK voor vrouwen, twee Nederlanders actief als VAR

,,Geweldig natuurlijk’’, reageerde Overtoom op de website van de KNVB. ,,We kregen gisteren mail dat we een online meeting hadden over de VAR. Dat bleek niet helemaal waar te zijn, waarop we het bijzondere nieuws kregen dat we naar het EK mogen.” Overtoom debuteerde dit seizoen al in de eredivisie tijdens de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en FC Groningen.



In het kader van een uitwisselingsprogramma met de Zuid-Amerikaanse voetbalbond Conmebol zal de Venezolaanse Emikar Calderas Barrera enkele duels fluiten op het EK, dat van 6 tot en met 31 juli wordt gehouden in Engeland. Nederland is de titelverdediger.