Frank de Boer gefileerd door ex-Inter-speler Erkin: ‘Totaal respectloos’

Ik was teleurgesteld toen Mancini vertrok. Het was totaal respectloos en onbeleefd hoe De Boer me behandelde. Ik heb nooit begrepen waarom hij zo'n houding aannam. Ik heb nooit tot zijn plannen behoord sinds de dag dat hij in Italië was. Hij liet me uit het team in de laatste wedstrijd van de voorbereiding en daarna in de oefeningen die we deden. Ik moest apart trainen met een persoonlijke coach. Eigenlijk manipuleerde hij me om me te laten vertrekken. Zijn houding heeft mijn voetbalcarrière totaal veranderd en ik kan er geen verklaringen voor vinden."