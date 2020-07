Frank de Boer krijgt schop na: ‘We willen dynamisch voetbal spelen, maar dat gebeurde niet’

,,Er zijn altijd uitdagingen: het gaat erom hoe je jezelf aanpast", stelt Eales na het vertrek van De Boer bij Atlanta United. De president van de club volgde de ploeg van De Boer van dichtbij tijdens het mislukte MLS is Back Toernooi. Daaruit concludeerde hij dat de Nederlander niet langer de de juiste man was om coach van de ploeg te zijn. ,,Van de trainingen tot aan het ontbijt. Alles gaf ons het gevoel dat het beter was om uit elkaar te gaan. We kregen goed inzicht hoe het team ervoor stond en alles gaf mij het gevoel dat dit de juiste beslissing was.”

Quote Natuurlijk, we willen prijzen winnen. Maar we willen ook een topclub in de Verenigde Staten zijn. President Darren Eales Atlanta United werd in 2018, het allereerste seizoen van de club, kampioen onder Gerardo Martino. ,,Mijn taak is om beslissingen te nemen en de club vooruit te brengen. Het was in 2018 zaak om de volgende stap te zetten, maar dat hebben we nooit gedaan", concludeert Eales nu. Desondanks won De Boer nog wel twee prijzen met Atlanta United: de Amerikaanse beker en de Campeones Cup, een wedstrijd die wordt gespeeld tussen de kampioen van de MLS en de Mexicaanse competitie. ,,Natuurlijk, we willen prijzen winnen. Maar we willen ook een topclub in de Verenigde Staten zijn. We willen voetballen op een manier die leuk is voor het publiek om naar te kijken: dynamisch”

Vooral dat laatste ontbrak onder De Boer. ,,We hebben de spelers daar ook op uitgezocht. We wisten wat we konden verwachten. Maar het gebeurde niet. Niet op het veld, niet qua resultaten, maar vooral niet in het algemeen. De lat ligt hier hoog, maar die hebben we daar ook zelf gelegd. We moeten gewoon die volgende stap nemen. Dat dit niet is gelukt is de verantwoordelijkheid van iedereen binnen de club, niet die van één persoon. Maar uiteindelijk moet je toch beslissingen nemen.”

Interim-coach

Die beslissing kwam er. Atlanta United verloor van Columbus Crew, New York Red Bulls én van het FC Cincinnati van coach Jaap Stam en De Boer moest het veld ruimen. De voormalige coach van Ajax, Crystal Palace en Internazionale wordt voorlopig vervangen door interim-coach Stephen Glass en ook hij liet niet na om nog even toe te lichten hoe de situatie binnen de ploeg was. ,,Dit is de grootste club van de Verenigde Staten, maar ik zag een groep waar weinig samenhang in zat.”

Om te vervolgen: ,,Het gaat niet alleen maar om tactiek, het gaat ook om de mentaliteit. Als je spelers op de juiste plaatsen zet, kunnen ze laten zien waar ze goed in zijn. Het is vrij simpel. Natuurlijk moeten de spelers structuur krijgen, maar ze moeten vooral laten zien dat ze trots zijn om voor Atlanta United te spelen. We moeten terug naar de ploeg die aanvallend voetbal laat zien, dat wordt ook verwacht van de fans. We hebben een goede spelersgroep waar veel meer in zit en ze laten nu zien plezier te hebben in het spelletje.”

Volledig scherm Frank de Boer tijdens het MLS is Back Toernooi. © Getty Images