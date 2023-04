Frank Lampard (44) terug bij Chelsea als interim-trainer: ‘Een makkelijke beslissing, dit is mijn club’

Frank Lampard is terug als coach bij Chelsea. De oud-speler maakt op interimbasis het seizoen af op de bank bij de Londense club waar hij zijn beste jaren als middenvelder had en tussen 2019 en 2021 al coach was. Lampard (44) is de opvolger van Graham Potter, die afgelopen zondag werd ontslagen.

Na het ontslag van Potter, die zo'n 60 tot 70 miljoen euro meekrijgt van Chelsea na zijn ontslag op Stamford Bridge, leek de bij Bayern München ontslagen Julian Nagelsmann zijn opvolger te worden. Chelsea is echter uitgekomen bij oude bekende Lampard als interim-trainer voor de laatste twee maanden van het seizoen.



Lampard werd begin 2021, in zijn tweede seizoen als coach van Chelsea, ontslagen en opgevolgd door de Duitser Thomas Tuchel. Die werd begin september vorig jaar weggestuurd, waarna Potter het overnam. Lampard moest zelf in januari voortijdig vertrekken bij Everton, de club waar hij op dat moment een jaar werkzaam was.

Chelsea speelde dinsdagavond onder de aangebleven assistent-trainer Bruno Saltor met 0-0 gelijk tegen Liverpool. Vandaag gaf Lampard al zijn eerste training en persconferentie, want zaterdag wacht de uitwedstrijd bij Wolverhampton Wanderers al. ,,Het was een makkelijke beslissing voor mij. Dit is mijn club, ik heb hier dertien jaar gespeeld en ben hier eerder trainer geweest. Ik ben ervan overtuigd dat ik de club kan helpen in deze situatie. Ik ben dankbaar voor deze kans en geloof in mijn eigen kunnen. Ik ken al veel spelers in de selectie en weet wat de Chelsea-fans willen zien. Ik hoop ze dat te kunnen geven, met hard werk van mij en de spelers.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Chelsea staat momenteel slechts elfde in de Premier League. De ploeg is wel doorgedrongen tot de kwartfinales van de Champions League, waarin Real Madrid de tegenstander is. Vorig jaar schakelde Chelsea de later winnaar van de Champions League nog bijna uit in de kwartfinales, maar door een late goal van Karim Benzema ging de Spaanse grootmacht toch nog door naar de halve finales.

De cijfers van de Premier League

Bekijk onderaan dit artikel alle video’s over de Premier League, alle uitslagen, het programma en de stand van de Engelse topcompetitie en alle statistieken (topscorers, gele en rode kaarten en assists). Check hier ons matchcenter!

Uitslagen en programma Premier League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Stand Premier League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.