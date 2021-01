Frank Lampard ontslagen door Chelsea, Thomas Tuchel wordt opvolger

Negende plaatsNa enkele weken van speculatie heeft Chelsea de knoop doorgehakt. De Londense club van Hakim Ziyech heeft manager Frank Lampard (42) maandag ontslagen. De clublegende was anderhalf jaar coach op Stamford Bridge. Thomas Tuchel, die vorige maand werd ontslagen bij Paris Saint-Germain, wordt waarschijnlijk de opvolger van Lampard in Londen.

De Russische clubeigenaar Roman Abramovich, die sinds de zomer van 2003 al zestien coaches ontsloeg, reageerde zelf op het ontslag van Lampard. ,,Dit was een heel moeilijk besluit voor de club. Niet in de laatste plaats omdat ik persoonlijk een uitstekende relatie heb met Frank en heel veel respect voor hem heb. Hij is enorm integer en werkt keihard. Maar onder de huidige omstandigheden denken we dat het beter is van trainer te wisselen.”

Thomas Tuchel wordt volgens Engelse media de opvolger van Lampard. De 47-jarige Duitser werd op 29 december ontslagen bij Paris Saint-Germain, waar hij tweeënhalf jaar de coach was. Tuchel won met PSG zes prijzen, maar verloor afgelopen zomer in de finale van de Champions League van Bayern München. Nadat er in de eerste seizoenshelft voor PSG-begrippen veel punten werden gemorst, werd Tuchel eind december ontslagen en in Parijs opgevolgd door Mauricio Pochettino.

Slechts drie coaches van Chelsea hadden in de Premier League (sinds 1992) een slechter puntengemiddelde dan Lampard, die gemiddeld 1,67 punt pakte in zijn 57 competitieduels als coach. Glenn Hoddle (1,27 punt), Ian Porterfield (1,28 punt) en Ruud Gullit (1,65 punt) deden het nog minder dan Lampard, die in totaal 84 wedstrijden coach was van Chelsea. Daarvan won hij er 44, maar gingen er ook 23 verloren.

Hoewel het ontslag van Lampard volgt op een zege in de strijd om de FA Cup (gisteren tegen Luton Town) maakt de titelpretendent een zeer matig seizoen door. De laatste twee maanden zakte Chelsea, dat afgelopen zomer voor bijna 250 miljoen euro aan nieuwe spelers aantrok, na vijf nederlagen in acht duels naar de negende plaats in de Premier League.



Lampard werd in de zomer van 2019 coach bij Chelsea, waar hij van 2001 tot 2014 schitterde als dynamische middenvelder. Hij won dertien prijzen met de club, waaronder de Champions League in 2012. Met 211 goals in 648 wedstrijden is hij de speler met de meeste goals voor The Blues. Lampard had slechts een jaar ervaring als coach voor hij terugkeerde op Stamford Bridge. Hij loodste Derby County bijna naar promotie, maar in de finale van de play-offs werd op Wembley verloren van Aston Villa door een goal van Anwar El Ghazi. Lampard trok vervolgens naar Chelsea, waarna Phillip Cocu hem opvolgde in Derby.

Volledig scherm Thomas Tuchel. © BSR Agency

Verjonging

Volledig scherm Frank Lampard is na anderhalf jaar ontslagen als coach van Chelsea. © Pool via REUTERS Bij Chelsea zorgde Lampard in de zomer van 2019 voor een verjonging van het team, nadat Maurizio Sarri was ontslagen na het winnen van de Europa League en een derde plaats in de Premier League. Chelsea liet vorig seizoen regelmatig leuk voetbal zien, maar het leverde slechts een vierde plaats op. Na het vertrek van sterspeler Eden Hazard en een transferban kregen Engelse talenten als Tammy Abraham, Mason Mount, Reece James en Callum Hudson-Odoi een kans van Lampard, maar de prestaties waren niet constant genoeg om mee te doen om de titel. Wel was dat genoeg voor een ticket voor de Champions League. De Russische miljardair Roman Abramovich, die in 2003 de Londense club overnam, besloot zijn voormalig lievelingsspeler afgelopen zomer te helpen met 250 miljoen euro. Grote namen als Hakim Ziyech (40 miljoen), Ben Chilwell (50 miljoen), Timo Werner (53 miljoen), Kai Havertz (80 miljoen), Edouard Mendy (24 miljoen) en Thiago Silva (transfervrij) kwamen naar Londen, maar zij tilden het team van Lampard het afgelopen halfjaar nog niet naar een hoger en constanter niveau. Van de zomeraankopen doet Ziyech het voorlopig het beste, maar de creatieve linkspoot had al wel te maken met enkele blessures en kon zich in de topduels nog niet onderscheiden.

Elf punten achter koploper

Chelsea staat halverwege het seizoen op een negende plaats in de Premier League. De achterstand op koploper Manchester United is inmiddels al elf punten. In de Champions League, waarin Chelsea wel overtuigend doorging, wacht in de achtste finales de dubbele confrontatie met Atlético Madrid. Het team van Diego Simeone gaat aan kop in La Liga. Chelsea komt woensdagavond alweer in actie, thuis tegen Wolverhampton Wanderers.

Volledig scherm Frank Lampard. © AFP