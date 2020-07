Frankfurt en West Ham in de clinch om transfer Haller: FIFA start onderzoek

,,We bevestigen dat we hierover een klacht hebben ontvangen van Eintracht Frankfurt”, zegt een FIFA-woordvoerder tegen The Times. ,,Er loopt nu een onderzoek.”



Frankfurt en West Ham spraken bij het sluiten van de deal af dat de transfersom in delen zou worden betaald. Op 13 mei dit jaar rekende de Duitse club op de laatste 5,4 Britse pond, omgerekend zo'n 6 miljoen euro. In plaats daarvan kreeg Frankfurt van West Ham te horen dat het geld op was. De reden: corona.



West Ham stelde voor om nieuwe betaaltermijnen vast te leggen, maar daar nam Frankfurt geen genoegen mee. De huidige nummer 9 in de Bundesliga schakelde de hulp van de FIFA in- de wereldvoetbalbond liet enkele maanden geleden al weten in het coronavirus geen excuus te zien om openstaande transferbetalingen stop te zetten.