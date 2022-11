Frankrijk in shock na plotselinge dood scheidsrechter Johan Hamel (42)

Genoeg clubvoet­bal tijdens het WK: KKD, FA Cup, Champions­hip en Manchester United naar Spanje

Geen zin in het WK in Qatar, maar wel in voetbal de komende maand? Gelukkig gaat het amateurvoetbal gewoon door, maar in het profvoetbal is er de komende weken ook nog genoeg te zien. Een overzicht, met daarbij ook de data waarop de Europese competities weer van start gaan.

14 november