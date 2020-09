Frankrijk klopt Kroatië met zelfde cijfers als in WK-finale

Frankrijk kende een stroeve start in het Stade de France. Na een kwartier spelen zette Dejan Lovren Kroatië op voorsprong uit een corner. Pas op slag van rust sloeg de wereldkampioen twee keer toe, eerst via Antoine Griezmann en vervolgens via Anthony Martial, al had de aanvaller van Manchester United het geluk dat de bal via de Kroatische keeper Dominik Livakovic het doel in stuiterde.