Frankrijk sluit groepsfase Nations League af met zege, Zweden degradeert naar divisie B

Frankrijk verzekerde zich afgelopen zaterdag met een zege in en tegen Portugal (0-1) al van de groepswinst. Portugal kan daardoor de titel in de Nations League, na een overwinning vorig jaar in de finale tegen Nederland, niet verdedigen tijdens de Final Four.



Zweden kwam door een doelpunt van Viktor Claesson in de 5e minuut op voorsprong. Nog voor de rust leidde Frankrijk met 2-1 dankzij treffers van Olivier Giroud en Benjamin Pavard. Opnieuw Giroud, op aangeven van invaller Kylian Mbappé, maakte er na een uur 3-1 van. De 34-jarige spits van Chelsea, waar hij veelal op de bank zit, staat nu op 44 goals in 105 interlands voor Frankrijk. Hij heeft daarmee Thierry Henry (51 goals in 123 interlands voor Les Bleus) steeds meer in het vizier. Giroud passeerde eerder dit jaar Michel Platini al.



Robin Quaison zorgde in de 88ste minuut nog voor 3-2, maar invaller Kingsley Coman bepaalde diep in de extra tijd de eindstand op 4-2. De man van de winnende goal in de Champions League-finale kon scoren in een leeg doel, nadat Juventus-talent Dejan Kulusevski een slechte vrije trap nam toen de Zweedse doelman Robin Olsen mee naar voren was in de hoop de 3-3 nog te maken in het Stade de France in Saint-Denis.