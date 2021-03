Franse beker: Botman moet met Lille onderspit delven tegen PSG

Donderdag return Ajax-opponent Young Boys al vijf duels zonder zege na nieuw gelijkspel

14 maart Young Boys is er, na de 3-0 nederlaag tegen Ajax in de achtste finale van de Europa League, niet in geslaagd om te winnen in de Zwitserse competitie. Tegen St. Gallen werd voor de vierde keer op rij een gelijkspel genoteerd (2-2), waardoor Young Boys nu al vijf duels niet gewonnen heeft.