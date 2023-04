Franse justitie onderzoekt mogelijk racisme van Paris Saint-Germain coach Galtier

Franse media berichtten deze week over een uitgelekte e-mail die Julien Fournier, de voormalig technisch directeur van Nice, vorig seizoen zou hebben gestuurd aan sportief directeur Dave Brailsford van Ineos, de eigenaar van de Franse club. Fournier zou daarin melding doen van een gesprek met Galtier. ,,Hij zei tegen me: Julien, je moet beseffen in welke stad we zitten, we moeten daar rekening mee houden, we kunnen niet te veel zwarte spelers en moslims in het team hebben”, zo staat volgens Franse media in de mail.