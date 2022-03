Franse media voorzien echtscheiding bij Paris Saint-Germain: ‘Lionel Messi lijkt al klaar in Parijs’

De zege van Paris Saint-Germain gisteren in eigen huis op hekkensluiter Girondins de Bordeaux (3-0) sneeuwde vandaag in de Franse kranten volledig onder. Het ging louter over de onvrede van het thuispubliek, die vooral Lionel Messi en Neymar negentig minuten uitfloten.

Parc des Princes leek gisteren wel op Cimetière du Père-Lachaise, de beroemde begraafplaats in Parijs waar beroemdheden als Jim Morrison (The Doors), Oscar Wilde en Edith Piaf liggen begraven liggen. De fans in de arena van Paris Saint-Germain floten hun sterren én trainer Mauricio Pochettino continu uit. Alleen Kylian Mbappé bleef de hoon bespaard.

Dieptepunt was de 2-0 van Neymar. De Braziliaan kreeg een fluitconcert als reactie in plaats van gejuich. De ‘schandaalmiddag’, die volgde op de pijnlijke uitschakeling vorige week tegen Real Madrid in Bernabéu in de Champions League, wordt vandaag in de Franse media flink uitgemeten.

,,De spanning bereikte vier dagen na de desillusie van Madrid het kookpunt", aldus de Franse sportkrant L’Équipe. ,,En het einde is nog niet in zicht: de fans van de harde kern zijn van plan hiermee tot het einde van het seizoen door te gaan. Voor Messi was het een heel nieuwe ervaring. Nooit eerder werd hij uitgefloten. Het Parc des Princes is een gevangenis geworden voor de legende van FC Barcelona.”

Volgens Le Figaro en Le Parisien is het ‘wel klaar met Messi en Neymar’ in Parijs. ,,Er is nu al sprake van een echtscheiding tussen de sterren van Paris Saint-Germain en het grootste deel van de fans. De fans vinden de uitschakeling tegen Real Madrid onaanvaardbaar, maar zagen die de voorbije weken misschien ook wel aankomen. Het klikt niet, het loopt niet lekker. Het leidde gisteren een een sfeer die zelden zó vijandig was. PSG speelde een uitwedstrijd in eigen huis.”

Volledig scherm Lionel Messi. © EPA

,,Zeven maanden nadat de droom om de grootste voetballer uit de geschiedenis aan te trekken werkelijkheid werd, is het het onwaarschijnlijke gebeurd: de enige zevenvoudige winnaar van de Gouden Bal wordt verantwoordelijk gehouden voor de uitschakeling in Madrid: Messi lijkt al klaar in Parijs", aldus Le Figaro. ,,Een zondagmiddag in het Parc des Princes is meestal een plek voor een gezellig samenkomst met familie, maar vandaag had een groot deel van het publiek héél andere plannen: de fans waren onverschillig, tegen het minachtende aan en gedroegen zich ronduit vijandig.”

,,Het maakt me droevig”, zei Pochettino na de zege van 3-0. ,,Iedereen die van PSG houdt is bedroefd na de enorme teleurstelling in Madrid. Maar wat ik vandaag heb meegemaakt, maakt me intens verdrietig.”

Na de wedstrijd kregen de uitgefloten Messi en Neymar steun van oud-ploeggenoten Luis Suárez en Cesc Fàbregas. Ook In Spanje wordt de grafstemming in Parijs breed uitgemeten: de Spaanse sportkranten Marca, AS en Mundo Deportivo zijn verrast door de vijandigheid in Parijs. ,,Wat een malaise! Wat Messi gisteren meemaakte, was vernederend. Dat verdient hij niet. Het zou genoeg moeten zijn om zijn koffers te pakken en te denken aan een plek waar hij wél liefde ontvangt. Messi kan niet in zijn eentje de Champions League winnen. Dat is de vorige zeven seizoen bij FC Barcelona wel bewezen.”