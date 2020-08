Franse pers hard voor falende PSG-vedette: Neymar een 3, Neuer een 9

MediaoverzichtIn de Franse media moeten de sterren van Paris Saint-Germain het een dag na de nederlaag in de Champions League-finale ontgelden. De Duitsers daarentegen raken niet uitgepraat over het onverslaanbare Bayern-collectief van Hansi Flick.

De cover van L’Equipe vat de emoties in Frankrijk goed samen: ‘Ontroostbaar’ kopt de Franse sportkrant op een paginavullende foto van een huilende Neymar. Le Parisien gebruikt na de 1-0 nederlaag tegen Bayern hetzelfde treffende beeld en heeft het over ‘het einde van een droom.’

Volledig scherm De cover van L'Equipe. © Twitter

De Braziliaan krijgt er flink van langs na zijn laatste wedstrijd in ‘een jaar van contrasten’. Hij krijgt een 3 voor zijn optreden in Lissabon. De uitblinkende Bayern-doelman Manuel Neuer wordt door de Fransen beloond met een 9. ,,Neymar heel teleurstellend, Neuer reusachtig’’, stelt L’Equipe.

Ook France Football is hard voor Neymar, die net als Kehrer en Paredes een 4 krijgt. Kylian Mbappé krijgt bij het voetbalblad het laagste cijfer: een 3. Ook France Football ziet Neuer als de grote uitblinker, de doelman krijgt een 8, net als zijn ploeggenoot Thiago.

Ander Herrera is één van de weinige PSG-spelers die er goed vanaf komt. ,,Schrijven dat de Spanjaard deze zondag de beste Parijzenaar op het veld was, is even waar als verdrietig’’, stelt France Football. ,,Het is alleen al de observatie van het falen van Neymar en Mbappé, die een van de wedstrijden van hun leven hebben gemist.’’

Maar er is niet alleen maar chagrijn in het land van de verliezers. De meeste Franse kranten zien de 0-1 tegen Bayern toch ook als ‘eervolle nederlaag’ en zijn over de toekomst van Paris Saint-Germain optimistisch gestemd. ,,Het was een genoegen om deze Final 8 van de Champions League met jullie te volgen’’, aldus Le Monde. ,,Je was mooi, je was goed en vooral grappig. We ontmoeten elkaar heel snel!’’

Volledig scherm Neymar raakt de beker aan die aan zijn neus voorbij ging. © AFP

L’Equipe verwijst als troost voor PSG naar Olympique Marseille, dat in 1993 de Champions League won nadat het twee jaar eerder de finale had verloren. En Le Parisien: ,,De nederlaag tegen Bayern München mag het leven van PSG, dat verder wil groeien, niet op zijn kop zetten.’’

Als het aan de Duitse pers ligt, zit Bayern echter nog lang op zijn troon. ‘Bayern, de koningen van Europa’, kopt Bild. ,,Na de Super Bayern van Jupp Heynckes (75) in 2013, zegevieren nu de Mega Bayern van Hansi Flick (55). Pas als het tweede team na Barcelona (2009 en 2015) kreeg Bayern de triple een tweede keer.’’

En volgens Kicker niet de laatste keer. ,,Samen met trainer Hansi Flick is een team gevonden dat uitstekende resultaten heeft behaald -en nog lang niet het einde van zijn pad nadert’’, meent het blad, dat vol lof is over de coach. ,,De Duitse recordkampioenen hebben alles gewonnen wat ze konden. Tien maanden geleden, in het najaar van 2019, durfde niemand op de Isar daarvan te dromen. In 2020 was alles echter anders. Van week tot week speelde Bayern zich een weg naar een indrukwekkende, geweldige overwinningswaanzin. Ze bevonden zich in een tunnel van succes – geen links, geen rechts, ze marcheerden gewoon recht vooruit, recht op deze triple af. Totaal geconcentreerd, totaal gefocust, ongelooflijk hebzuchtig.’’

Ook Die Welt geeft Fick alle credits. ,,FC Bayern wint de Champions League. Afgelopen herfst was dat uitgesloten’’, stelt de krant. ,,Toen veroverde Hans-Dieter Flick eerst zijn team, daarna voetballend Europa. Ook in de finale maakte hij de beslissende zet. Hij is primair verantwoordelijk voor de historische triomf. Het is zijn eerste positie als hoofdtrainer in het betaald voetbal. En dan het ultieme hoogtepunt.’’

