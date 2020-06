Franse rechter blokkeert degradatie uit Ligue 1, maar wijst beroep Lyon af

De Ligue 1 wordt niet uitgespeeld, iets waar Olympique Lyon (en ook Toulouse en Amiens) om had gevraagd. Lyon deed dat omdat het met het stopzetten van de competitie geen Europees voetbal zou halen. Wel besloot de hoogste Franse rechtbank dus dat degradatie verboden moest worden. Dat betekent een regelrechte, RKC-eske ontsnapping voor Toulouse, dat slechts dertien punten had verzameld. Tien punten minder dan nummer negentien Amiens, dat weer vier punten achterstand had op Nîmes. Eind april werd besloten de Ligue 1 stil te leggen. Net als in Nederland ging dat niet zonder protest.

Waar Toulouse en Amiens dus succes mee hadden. Die club gebruikte ongeveer dezelfde argumenten als die ADO Den Haag en RKC Waalwijk hadden voorbereid als de KNVB anders had besloten. Minder geluk voor het gerecht had Lyon, dat in de vorm van voorzitter Jean-Michel Aulas al maanden alles uit de kast trekt om de competitie te hervatten. Hij vindt dat Frankrijk veel te gehaast is geweest in de beslissing om de Ligue 1 tijdig af te breken. Net als FC Utrecht in Nederland voelt die club zich benadeeld omdat er met het bevriezen van de huidige stand geen Europees voetbal in het verschiet ligt. Bij de rechter werd het verzoek van Lyon al afgewezen, nu dus ook bij de hoogste rechtbank.