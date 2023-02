Franse speelsters lijken vertrek bondscoach te eisen: ‘Onder deze omstandigheden kan het niet langer’

Wendie Renard gaat niet mee naar het WK van komende zomer in Australië en Nieuw-Zeeland. De 32-jarige captain van het Franse vrouwenteam uit in haar statement kritiek op de Franse bond en zegt te kiezen voor haar eigen mentale gezondheid.

Wat de klachten van Renard precies zijn is voorlopig nog gissen, maar duidelijk is dat ze niet mee zal gaan naar het WK zolang Corinne Diacre aanblijft als bondscoach. Een flinke aderlating voor de Franse ploeg, want de 1,87 meter lange kopsterke verdedigster is al jaren het boegbeeld van de nationale ploeg. Renard scoorde 34 keer in 142 interlands sinds haar debuut in 2011. Met haar club Olympique Lyon, waar ze na 435 duels op 132 treffers staat, werd ze liefst vijftien keer kampioen van de Franse competitie en won ze acht keer de UEFA Women's Champions League. Met de Franse ploeg won Renard echter nog nooit een prijs.

Renard maakte haar besluit bekend in een statement op Instagram en Twitter. ,,Ik kan het huidige systeem, dat ver verwijderd is van de eisen op dit niveau, niet langer ondersteunen. Onder zulke omstandigheden ga ik dit WK niet spelen. Mijn gezicht kan de pijn verbergen, maar mijn hart doet pijn. Ik wil geen pijn meer hebben. Het is een trieste dag, maar een noodzakelijke beslissing om mijn mentale gezondheid te behouden", zegt Renard.



Corinne Diacre is al sinds 2017 bondscoach van de Franse vrouwenploeg en raakte al met veel speelsters in de clinch, maar of de kritiek van Renard zich ook op haar richt wordt in haar statement niet duidelijk. Volgens Franse media keert Renard echter pas terug bij de nationale ploeg als Diacre is vertrokken. Eerder deze maand speelde Renard nog mee in de oefeninterlands tegen Noorwegen, Denemarken en Uruguay.



Vorig jaar besloten de Lyon-sterspeelsters Eugénie Le Sommer en Amandine Henry (beiden 33) al niet mee te gaan naar het EK na hun conflict met Diacre. Volgens Franse media wordt steeds duidelijker dat Diacre geen tegenspraak duldt en het liefst volgzame speelsters in haar selectie heeft.

Veel steun voor Renard

Het verhaal van Renard kon direct op veel steun rekenen binnen de voetbalwereld. Zo reageerden onder andere (voormalig) Olympique Lyon-speelsters Daniëlle van de Donk, Damaris Egurrola, Shanice van de Sanden, Ada Hegerberg, Lucy Bronze op haar bericht. Ook vanuit Parijs komt steun. PSG-aanvalsters Marie-Antoinette Katoto (26 goals in 32 interlands) en Kadidiatou Diani (22 goals in 82 interlands) laten zelfs weten dat ook zij voorlopig niet beschikbaar zullen zijn voor de Franse ploeg, ‘tot er noodzakelijke veranderingen worden doorgevoerd'.

Daarmee lijken naast Renard ook zij het vertrek van Diacre te eisen voor ze zich weer beschikbaar zullen stellen. Het brengt de Franse voetbalbond in een positie waarin er zeer waarschijnlijk gekozen zal moeten worden tussen de bondscoach of een groep belangrijke speelsters, zoals dat bij Spanje ook het geval is.

Frankrijk is op het WK ingedeeld in poule F met Brazilië, Jamaica en Panama. De Oranje Leeuwinnen zitten in poule E bij Portugal, Vietnam en de Verenigde Staten. Frankrijk zou pas in de finale een mogelijke tegenstander kunnen zijn. Afgelopen zomer verloor Oranje in de kwartfinales van het EK na verlenging van Frankrijk, dat vervolgens in de halve finale strandde tegen Duitsland. De beste prestatie van de Franse vrouwen op het WK was de vierde plaats in 2011. Bij de afgelopen twee edities waren de kwartfinales het eindstation.

Het besluit van Renard staat zeker niet op zichzelf in het vrouwenvoetbal, waar de Noorse topspits Ada Hegerberg (ook van Olympique Lyon) jaren niet voor Noorwegen uitkwam en waar vijftien speelsters van topclub FC Barcelona in conflict zijn met de Spaanse voetbalbond die ervoor koos om bondscoach Jorge Vilda te laten zitten. Ook bij de Canadese vrouwenploeg is het zeer onrustig, nadat speelsters dreigden met een staking voor de SheBelieves Cup.