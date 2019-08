Frappart is een voorbeeld voor jonge meisjes én mannelijke arbiters

Ten Hag haalt opgelucht adem: 'Wat een geweldige spirit zat er in de ploeg’

13 augustus Erik ten Hag slaakte een zucht van verlichting na de zwaarbevochten zege van Ajax op PAOK (3-2). ,,De eerste horde is genomen”, zei hij. ,,We gaan naar de play-offs. We hebben een sterke tegenstander verslagen. Nu moeten we APOEL Nicosia over twee duels verslaan en dan zijn we waar we willen.”