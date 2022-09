Freiburg verlengt met Oranje-doelman Flekken: ‘Mark heeft alles wat een moderne keeper nodig heeft’

In 2018 nam Freiburg Flekken over van MSV Duisburg. Sindsdien heeft de 29-jarige doelman zestig officiële wedstrijden voor de club gespeeld. ,,Mark heeft alles wat een moderne keeper nodig heeft”, zei sportdirecteur Klemens Hartenbach. ,,De bal is zijn vriend, of hij hem nu in zijn handen of aan zijn voeten heeft.”