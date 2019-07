Frenkie de Jong debuteert bij Barcelona met nederlaag

VideoFrenkie de Jong heeft vanmiddag in Japan zijn officieuze debuut voor Barcelona gemaakt. In de met 1-2 verloren oefenwedstrijd tegen Chelsea mocht de 22-jarige middenvelder halverwege invallen, maar hij kon het verschil niet maken.

Barcelona en Chelsea troffen elkaar in het Saitama Stadium in het kader van de vriendschappelijke Rakuten Cup, vernoemd naar de hoofdsponsor van Barça. In hun allereerste oefenwedstrijd van deze voorbereiding verschenen de Catalanen dus zonder De Jong aan de aftrap, hij mocht pas na 45 minuten opdraven, maar die andere zomerse topaankoop (Antoine Griezmann) mocht wél starten.

De voor 120 miljoen euro van Atlético Madrid overgekomen Fransman was na ruim een kwartier ook betrokken bij het meest opmerkelijke moment van het eerste kwart van de wedstrijd. In een duel om de bal kwam Chelsea-middenvelder Jorginho bikkelhard in, waarbij hij Griezmann flink raakte. Na een korte behandeling kon de Fransman gelukkig door.

Bij het Chelsea van de nieuwe manager Frank Lampard begon Mason Mount in de basis. De spelmaker die in 2017/18 op huurbasis voor Vitesse speelde en daar grote indruk maakte, zag vlak na de charge van Jorginho dat zijn ploeg een enorme kans kreeg. Een schot van Christian Pulisic werd gekeerd door Marc-André Ter Stegen, maar de Barcelona-goalie gaf daarbij de rebound weg. Tammy Abraham leek de bal voor het inschieten te hebben, maar de spits roeide de bal over het doel. Kort daarna was Mount met een afstandschot (ook over) zelf dreigend.

Barcelona speelde nog zonder Lionel Messi en Luis Suárez, die na hun deelname aan het toernooi om de Copa América nog op vakantie zijn. Het ontbreken van het aanvalsduo deed zich voelen, want Barça kwam nauwelijks tot grote kansen. De 1-0 voorsprong voor Chelsea halverwege was dan ook terecht. Abraham maakte zijn fout goed: na slordig balverlies van Sergio Busquets werkte hij de bal handig voorbij Ter Stegen.

Entree De Jong

In de rust wisselde Barcelona het volledige elftal, de meest in het oog springende wijziging was de entree van De Jong. Met de ex-Ajacied binnen de lijnen kwam de ploeg van trainer Ernesto Valverde wat beter in de wedstrijd, er volgden ook kansen, maar de goal viel aan de andere kant. Ross Barkley zorgde met een geplaatst schoot voor de 0-2, met een prachtige knal bepaalde Ivan Rakitic de eindstand.

Zodoende kan De Jong terugkijken op een bepaald niet spectaculair debuut. De spelmaker deed weinig fout in balbezit en in de passing, maar kon zich tegelijkertijd niet onderscheiden en slaagde er niet in om de nederlaag te voorkomen.

Komende zaterdag speelt Barcelona om 11.00 uur Nederlandse tijd tegen Vissel Kobe, de Japanse werkgever van Andrés Iniesta, Sergi Samper en David Villa, allemaal Spanjaarden met een verleden bij Barcelona.

