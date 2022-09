Frenkie de Jong en Memphis Depay met goed gevoel naar Oranje na klinkende zege Barça

met samenvattingMede dankzij een heerlijke doelpunt van Memphis Depay heeft Barcelona de koppositie in La Liga veroverd. De Catalanen, met ook Frenkie de Jong in de basis, beleefden een probleemloze middag tegen Elche: 3-0.

Zo vlak voor de interlandperiode is de ruime overwinning een fijne opsteker voor Barcelona. Eerder deze week werd het goede spel van de Catalaanse formatie in de Champions League tegen Bayern München niet bekroond met doelpunten (2-0). Maar vanmiddag vond de ploeg van Xavi zonder problemen het doel in Camp Nou tegen de hekkensluiter van La Liga.

Al vroeg in de wedstrijd werd de rode loper voor de doelpunten uitgerold, toen Elche-verdediger Gonzalo Verdú een doorgebroken Robert Lewandowski onderuit trok: een directe rode kaart. Wat volgde was een reeks van kansen voor de thuisploeg, waarbij zelfs De Jong het een paar keer van afstand probeerde. Na een half uur voetballen was het topscorer Lewandowski die van dichtbij zijn nieuwe club op voorsprong tikte.

Elche kreeg vervolgens geen kans om adem te halen. De kansenregen van Barcelona hield aan en het laatste sprankje hoop op een stunt werd door Depay vlak voor rust aan diggelen geschoten. De Nederlander draaide knap weg van zijn directe tegenstander en knalde de bal vol in het dak van het doel - zijn eerste goal van het seizoen.

Depay, die direct na rust ook Lewandowski in stelling bracht om de 3-0 binnen te schuiven, zal na vandaag ongetwijfeld met een beter gevoel naar Oranje reizen. Datzelfde geldt voor De Jong, die de volle 90 minuten op de plek van Sergio Busquets speelde en met flink wat wedstrijdritme op zak naar Zeist gaat.

De monsterscore bleef uit, maar Barcelona neemt in ieder geval voor één dag de leiding in La Liga. Real Madrid volgt op één punt met een wedstrijd minder, maar moet morgen zonder Karim Benzema op bezoek bij stadsrivaal Atlético Madrid.

Ondertussen heeft Lewandowski zich in de geschiedenisboeken geschoten. De Pool maakte zijn zevende en achtste doelpunt in La Liga. Hij is daarmee de eerste speler die acht doelpunten maakt in zijn eerste zes competitiewedstrijd in Spanje sinds Alfredo di Stéfano dat voor Real Madrid deed in 1953.

