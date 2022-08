Frenkie de Jong en Memphis Depay scoren bij doelpuntrijk benefietduel van Barça en Man City

Met videoFrenkie de Jong en Memphis Depay hebben allebei gescoord in de benefietwedstrijd tussen FC Barcelona en Manchester City. Barça speelde mede door de goals van de Nederlanders met 3-3 gelijk tegen The Citizens .

Waar De Jong in de basis begon, daar startte Memphis op de bank. Datzelfde gold voor onder anderen Robert Lewandowski en Erling Haaland. De honneurs voor laatstgenoemde werden in de spits van Manchester City waargenomen door Julián Álvarez, de 22-jarige Argentijn die deze zomer over kwam van River Plate.

Het was Álvarez die de 0-1 maakte in de 21ste minuut. Acht minuten later was het Pierre-Emerick Aubameyang die de stand al snel weer in evenwicht bracht.

Memphis kwam in de 57ste minuut binnen de lijnen en hij had slechts tien minuten nodig om landgenoot Frenkie de Jong de gelegenheid te bieden om te scoren. Memphis werd namelijk gestuit, maar in de rebound schoot De Jong de bal wel binnen: 2-1.

In de tweede helft werden onder anderen Kevin De Bruyne en Haaland gebracht bij Manchester City, dat snel na de 2-1 de 2-2 wist te maken via Cole Palmer. Het leek echter Memphis te worden met de winnende. De Nederlander maakte een fraaie treffer, maar diep in blessuretijd maakte Riyad Mahrez toch nog de 3-3. Door een hoofdblessure bij Luke Mbete lag het spel lang stil. Na de 3-3 in de 99ste minuut zat het benefietduel er dan toch echt op.

Benefietduel

Barça en Manchester City speelden tegen elkaar om geld op te halen voor de spierziekte ALS, een ziekte waar Juan Carlos Unzué aan lijdt. Unzué was tussen 1988 en 1990 speler van FC Barcelona, waarna hij tussen 2003 en 2010 én 2011 en 2012 keeperstrainer was van de club uit Catalonië. Tussen 2014 en 2017 was hij ook assistent-coach bij Barça. Unzué kent Manchester City-coach Pep Guardiola dus vanuit verschillende periodes.

De Jong wordt al heel de zomer in verband gebracht met een transfer, maar de 25-jarige Nederlander is nog altijd speler van FC Barcelona. De Oranje-international, die lang in verband werd gebracht met een transfer naar Manchester United, begon in de eerste wedstrijd van het nieuwe La Liga-seizoen tegen Rayo Vallecano (0-0) nog op de bank. Het afgelopen weekend speelde hij bijna de hele wedstrijd tegen Real Sociedad (1-4).

Memphis wordt in verband gebracht met een overstap naar Juventus, maar ook de Oranje-spits is nog altijd speler van FC Barcelona.

Veel doelpunten in liefdadigheidsduel Schumacher en Nowitzki

Er was vanavond ook nog een andere liefdadigheidswedstrijd. Het ging om een wedstrijd tussen de teams van Formule 1-coureur Mick Schumacher en topbasketballer Dirk Nowitzki. Het duel leverde niet alleen veel geld op voor het goede doel, maar ook liefst 21 doelpunten. Het team van de zoon van Formule 1-legende en zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher won in het stadion van Eintracht Frankfurt met 11-10 van het team van de voormalige vedette van het NBA-team Dallas Mavericks.

Tal van bekende Duitse sporters traden aan in de benefietwedstrijd, onder wie viervoudig Formule 1-kampioen Sebastian Vettel, turner Fabian Hambüchen, skispringer Sven Hannawald en tafeltennisser Timo Boll, alsmede de voetballers Mats Hummels, Kevin Trapp, Laura Freigang en de oud-voetbalprofs Sami Khedira en Martin Hinteregger.

De boomlange Nowitzki (44 jaar) zorgde voor hilariteit door met zijn stijve lichaam over het veld te sprinten en twee strafschoppen te missen. ,,Voetbal is niet mijn ding, maar het is wel leuk”, zei Nowitzki.

Volledig scherm Sebastian Vettel, Dirk Nowitzki, Mats Hummels en Mick Schumacher. © REUTERS