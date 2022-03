Frenkie de Jong gaat met FC Barcelona vol voor de Europa League en krijgt vragen over Noussair Mazraoui

Barça begint in de achtste finale van de Europa League met een thuiswedstrijd tegen Galatasaray. De eerste horde naar de finale als het aan De Jong ligt. ,,We willen de Europa League winnen. Natuurlijk hadden we in de Champions League willen spelen, maar we spelen nu in de Europa League. Of het een mislukking zou zijn als dat niet lukt? Er zijn goede teams in de Europa League en je kunt altijd een slechte dag hebben.”

FC Barcelona steekt de laatste weken in een uitstekende vorm. Al acht wedstrijden op rij werd er niet verloren door de ploeg van Xavi. ,,We voelen ons goed, maar Galatasaray is een goed team. Al moeten we thuis altijd winnen", zei De Jong, die ook over zijn eigen spel sprak: ,,Ik weet niet of ik de beste versie van mezelf laat zien. Ik kan altijd beter. Het doet me geen pijn als ik kritiek krijgt, maar mensen geloven vaak wat journalisten schrijven. Als ze schrijven ‘Frenkie presteert niet’ dan geloven ze dat. Maar ik ben wel van mening dat ik nog meer kan geven. Ik werk hard en praat veel met de coaches. Bang voor mijn concurrenten? Nee, we kunnen allemaal in de basis beginnen, ik ben juist blij met zo veel kwaliteit.”

De Jong kreeg de vraag of hij wel op het goede moment naar FC Barcelona is gekomen: ,,Ik denk dat het altijd een goed moment is om naar Barça te komen. Het is een van de grootste clubs ter wereld die normaal gesproken voor elke titel meestrijdt. Ik ben er zeker van dat we volgend seizoen weer voor alle titels vechten als we ons goed versterken", aldus de voormalig Ajax-speler, die kort sprak over de geruchten omtrent voormalig ploeggenoot Noussair Mazraoui. De Marokkaan wordt in verband gebracht met een overstap naar Camp Nou: ,,Mazraoui heeft heel veel kwaliteit. Ik weet niet of hij naar ons komt, maar hij is een geweldige speler.”

