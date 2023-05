Frenkie de Jong kan met FC Barcelona titel grijpen bij stadsgenoot na domper Real Madrid

Samenvatting Gakpo speelt belangrij­ke rol bij knotsgekke overwin­ning op Tottenham

Het zeer wisselvallige seizoen van Liverpool en Tottenham Hotspur werd vanavond samengevat in een krankzinnige wedstrijd op Anfield. Na een kwartier stond Liverpool al op 3-0, maar Spurs kwam terug en maakte in de 93ste minuut via invaller Richarlison zelfs de 3-3. De Braziliaan ging volledig uit zijn dak na zijn eerste Premier League-goal voor Spurs, maar een minuut later maakte Diogo Jota toch nog de winnende 4-3 voor Liverpool.