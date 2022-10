Frenkie de Jong maakt rentree bij moeizame zege FC Barcelona: ‘Moeten nog veel verbeteren’

Met samenvattingFC Barcelona is op basis van doelsaldo terug aan kop in La Liga. Het team van Xavi boekte in Camp Nou een zwaarbevochten zege op Celta de Vigo. Pedri maakte al na zeventien minuten de winnende goal voor Barcelona, waar Frenkie de Jong zijn rentree maakte. Volgende week staat de Clásico bij Real Madrid (ook op 22 punten na acht duels) op het programma.

De Jong raakte op donderdag 22 september geblesseerd in de interland tegen Polen (0-2 winst), waardoor hij de wedstrijd tegen België (1-0 winst) moest missen. De Jong ontbrak daarna ook bij Barcelona in de wedstrijd tegen Real Mallorca (0-1 winst) en Inter (1-0 nederlaag), maar de 25-jarige middenvelder uit Arkel zat vanavond weer op de bank. Xavi liet De Jong in de 63ste minuut invallen voor Pedri, die al na 17 minuten de winnende goal had gemaakt.

Overtuigend was de overwinning van Barcelona zeker niet. Met een kansenverhouding van 13-14 had Celta zeker recht op meer, maar Marc-André ter Stegen was de grote uitblinker met een aantal belangrijke reddingen in de tweede helft. De 30-jarige doelman uit Duitsland is al 641 minuten zonder tegengoal.

Reactie Frenkie de Jong

Frenkie de Jong zei na afloop dat het in de Clásico een stuk beter moet: ,,Het was belangrijk om te winnen en als koploper naar de Clásico te gaan, maar we moeten nog veel verbeteren in ons spel", zo zei de Oranje-international tegen Mundo Deportivo. ,,We hadden het heel lastig vandaag, maar het belangrijkste is dat je dan dit soort wedstrijden wint. Nu kunnen we met een positief gevoel naar de wedstrijden tegen Internazionale en Real Madrid.”

Barcelona gaat aan kop in La Liga met 22 punten, net als Real Madrid. Beide clubs staan nu op zeven overwinningen en een gelijkspel. Barcelona heeft een doelsaldo van 20-1, Real Madrid van 19-7. Volgende week zondag staat de eerste Clásico van dit seizoen op het programma. De aftrap in het Estadio Santiago Bernabéu is zondag om 16.15 uur.

Volledig scherm Frenkie de Jong houdt Celta-spits Jørgen Strand Larsen van zich af. © AFP

Barcelona speelt woensdagavond (21.00 uur) eerst de thuiswedstrijd tegen Inter. De ploeg van Oranje-internationals Stefan de Vrij en Denzel Dumfries won afgelopen week met 1-0 in San Siro en kwam daarmee op 6 punten in poule C, drie punten onder Bayern München en drie boven Barcelona. De ploeg van Xavi kan zich woensdag dus geen nieuwe nederlaag veroorloven, want dan zal Barcelona (zeer waarschijnlijk) voor het tweede seizoen op rij vanaf februari verder moeten in de Europa League.

Memphis Depay, die net als De Jong een spierblessure opliep in Polen op 22 september, keek vanavond tussen zijn teamgenoten Franck Kessié en Héctor Bellerí nog toe op de hoofdtribune van Camp Nou.

