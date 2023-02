Frenkie de Jong met swingend FC Barcelona acht punten los na zege op Sevilla

Barcelona had vanavond lange tijd moeite om door de defensieve stellingen van Sevilla, dat speelde in een 5-4-1 formatie, te breken. Kort voor rust kopte Sevilla-verdediger Nemanja Gudelj, die naast Karim Rekik stond, de bal bijna achter zijn eigen doelman Bono. Barcelona had voor rust 70 procent balbezit, maar slaagde er nauwelijks in echte kansen te creëren.



In de eerste tien minuten na rust ging het nog niet heel veel beter, maar uiteindelijk werd de ban gebroken in de 58ste. Na een mooie aanval was het linksback Jordi Alba, die al vroeg de aanvoerdersband had overgenomen van de geblesseerd uitgevallen Sergio Busquets, die de 1-0 maakte. Daarna speelde Barcelona nog een halfuur swingend en vermakelijk voetbal. Het resulteerde uiteindelijk in een 3-0 overwinning.